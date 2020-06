Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Auto überschlägt sich - Fahrerin leicht verletzt

Ahaus (ots)

Leichte Verletzungen und ein Totalschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls auf der Kreisstraße 20 (Düwing Dyk) in Wüllen. Eine 18-Jährige war mit ihrem Auto aus Richtung Stadtlohn kommend in Richtung Ahaus unterwegs, als ihre Fahrt am Dienstag in einem Maisfeld abrupt endete. Die Stadtlohnerin war gegen 14.20 Uhr in einer leichten Linkskurve zunächst in den rechten Grünstreifen gefahren. Der Wagen driftete dann über die Straße in den gegenüberliegenden Grünstreifen, überschlug sich mehrfach und kam schließlich in einem Maisfeld zum Stillstand. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beträgt circa 10.000 Euro.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell