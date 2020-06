Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Suderwick - Fahrradzubehör entwendet

Bocholt (ots)

Zwei Fahrradträger und zehn Fahrradtaschen haben Unbekannte in der Nacht zum Dienstag in Bocholt-Suderwick gestohlen. Die Täter waren auf das Gelände einer Firma am Brückendeich gelangt, indem sie einen Zaun überstiegen. Aus dem Laderaum eines dort stehenden Transporters entwendeten sie ihre Beute. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

