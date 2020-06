Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Wieder Schamverletzer in Rhede

Rhede (ots)

Erneut hat sich in Rhede ein Unbekannter einer Frau in schamverletzender Weise gezeigt. Zu der Tat kam es am Montag gegen 06.45 Uhr auf dem Ravenweg - dort war es am Dienstag vergangener Woche zu einem ähnlich gelagerten Vorfall gekommen. Am Montag war eine Joggerin dort an einem Mann vorbeigelaufen, der auf einer Bank saß. Als sich die Frau kurz umdrehte, hatte der Unbekannte seine Hose heruntergezogen und nahm sexuelle Handlungen an sich vor. Beschreibung: etwa um die 30 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß, füllige Statur, mittelblonde kurze Haare, bekleidet mit einer Jeans und einer dunklen Jacke. Neben ihm stand ein Damen-Pedelec. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell