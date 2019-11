Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Verletzten - Autofahrer fährt 17-jährigen Kradfahrer an

Enger (ots)

(kup) Am Dienstag (26.11.), um 14.45 Uhr, fuhr ein 63-jähriger Mann aus Enger mit seinem dunklen Audi auf der Straße Hagensiek in Richtung Minden-Weseler-Weg. Gleichzeitig fuhr ein 17-Jähriger aus Enger auf seinem Kleinkraftrad der Marke Honda auf dem Schröderweg in Richtung Tischlerweg. An der Kreuzung beider Straßen übersah der Autofahrer den von rechts kommenden Jugendlichen und verursachte einen Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Teenager wurde dabei leicht verletzt. Ein eingesetzter Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 8.000 Euro.

