Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Weder Zulassung noch Führerschein

Rhede (ots)

Ohne Fahrerlaubnis hat sich ein 20-Jähriger in der Nacht zum Dienstag in Rhede hinter das Steuer eines Wagens gesetzt. Zeugen hatten die Polizei verständigt: Ihnen war aufgefallen, dass an dem Wagen keine Kennzeichen vorhanden waren. Der 20-Jährige erklärte den Beamten, er habe lediglich ausprobieren wollen, wie sich der nicht zugelassene Wagen fährt. Einen Führerschein konnte er nicht vorweisen. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige und untersagten die Weiterfahrt.

