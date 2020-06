Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Zusammenstoß im Kreisverkehr

Borken (ots)

Zeugen sucht die Polizei für einen Unfall vom Montag in Borken: Eine 37-Jährige befuhr gegen 09.45 Uhr mit ihrem Fahrrad den Kreisverkehr Heidener Straße/Wilbecke über den Schutzstreifen stadtauswärts in Richtung Dülmener Weg. Ihren Angaben zufolge sei ein Unbekannter mit seinem Wagen von der Wilbecke kommend in den Kreisverkehr eingefahren. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem die Borkenerin leichte Verletzungen erlitt. Der beteiligte Autofahrer habe sich nach einem Wortwechsel entfernt, ohne seine Personalien angegeben zu haben. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell