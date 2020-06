Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Brand in Firma

Borken (ots)

Ein Container brannte in einem Kühlraum in der Nacht zum Dienstag in Borken. Gegen 22.30 Uhr rückten Feuerwehr- und Polizeikräfte zu einer Firma an der Otto-Hahn-Straße aus. Die Ursache für den Brand steht noch nicht fest. Der Sachschaden wird auf 60.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen der Kriminalinspektion 1 dauern an.

