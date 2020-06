Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Gegen geparkten Auflieger gefahren

Stadtlohn (ots)

Leichte Verletzungen hat ein 33-Jähriger am Montag in Stadtlohn erlitten. Der Stadtlohner war gegen 23.10 Uhr mit seinem Kleintransporter auf der Eschstraße (L572) aus Richtung Siemensstraße kommend in Richtung Innenstadt unterwegs. In Höhe der Einmündung Hallertweg fuhr er gegen einen auf dem rechten Randstreifen geparkten Sattelzug. Der Sachschaden beträgt insgesamt circa 30.000 Euro.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell