Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Kind angefahren

Heek (ots)

Leichte Verletzungen hat ein achtjähriger Radfahrer am Montag bei einem Verkehrsunfall in Heek erlitten. Der Junge befuhr gegen 11.50 Uhr den linkseitigen Gehweg des Vennwegs in Richtung Bahnhofstraße. Eine 53-jährige Autofahrerin wollte vom Parkplatz eines Verbrauchermarktes nach links auf den Vennweg in Richtung Bahnhofstraße fahren. Auf dem Gehweg kam es zum Zusammenstoß. Rettungskräfte brachten den Jungen in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden von circa 500 Euro.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell