Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Einbruch in Bäckerei

Ahaus (ots)

In der Nacht zum Dienstag sind Unbekannte in eine Backstube mit Cafébetrieb an der Bahnhofstraße in Ahaus eingedrungen. Die Täter hebelten in der Zeit von 03.45 Uhr bis 05.00 Uhr an der Rückseite des Gebäudes eine Tür auf, betraten die Räumlichkeiten und durchsuchten diese. Angaben zur Beute liegen zurzeit nicht vor. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

