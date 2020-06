Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Unfall auf regennasser Straße

Heek (ots)

Leichte Verletzungen hat sich am Montag ein 53-jähriger Rollerfahrer auf der Bundesstraße 70 in Heek zugezogen. Der Metelener war mit seinem Leichtkraftrad gegen 06.00 Uhr aus Richtung Heek unterwegs, als im Kreisverkehr B70/L574 sein Fahrzeug auf regennasser Straße seitlich wegrutschte. Er stürzte zu Boden. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

