Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Beim Überholen Motorroller erfasst

Rhede (ots)

Schwere Verletzungen hat der Fahrer eines Motorrollers am Montag in Rhede bei einem Unfall erlitten. Der 42 Jahre alte Rheder befuhr gegen 06.15 Uhr die Brünener Straße in Richtung Krommert. Um nach links auf den Raesfelder Weg abzubiegen, ordnete er sich mittig ein. Hinter ihm befand sich ein 50-Jähriger aus Wesel mit einem Transporter. Eine in gleicher Richtung fahrende 49-Jährige setzte mit ihrem Wagen zum Überholen der beiden Vorausfahrenden an. Die Sonsbeckerin stieß dabei mit dem Motorroller zusammen, dessen Fahrer gerade zum Abbiegen nach links steuerte. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus; der entstandene Sachschaden liegt circa bei 3.200 Euro.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell