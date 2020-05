Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Raub von Bargeld und Mobiltelefon

Ludwigshafen-Oppau (ots)

Am Samstag, den 09.05.2020, gegen 20:30 Uhr, kam es in Ludwigshafen - Oppau, im Bereich der Goethestraße zu einem Raub innerhalb einer Pension. Hierbei sollen dem 37jährigen Geschädigten 2000 Euro und ein iPhone entwendet worden sein. Der Geschädigte gibt an, von zwei Männern unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe der Gegenstände aufgefordert worden zu sein. Eine dritte männliche Person stand lediglich dabei. Um ihren Forderungen weiter Nachdruck zu verleihen hätten die beiden bislang unbekannten Täter mit den Fäusten auf den Geschädigten eingeschlagen. Der Geschädigte wurde hierbei leicht verletzt. Die Ermittlungen in dieser Sache dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen zum Tatzeitpunkt geben können oder Beobachtungen zum Sachverhalt gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter Tel.: 0621-9630 in Verbindung zu setzen.

