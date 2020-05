Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Ludwigshafen-Friesenheim (ots)

Am Freitag, dem 08.05.2020, gegen 10:40 Uhr, befuhr ein 54-jähriger Mann mit seinem PKW die Sternstraße in Fahrtrichtung Erzbergerstraße. An der Kreuzung Sternstraße / Hohenzollernstraße / Kreuzstraße wollte der Mann nach links in die Hohenzollernstraße abbiegen und übersah hierbei eine von rechts kommende und bevorrechtigte 24-jährige PKW-Fahrerin. Es kam zur Kollision. Beide Fahrzeuge waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die 24-jährige Frau musste auf Grund von Schmerzen im Brustkorbbereich zur weiteren Untersuchung in eine Klinik verbracht werden.

