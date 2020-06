Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Mussum - Diebe stehlen Fernseher

Bocholt (ots)

Einen Smart-TV haben Einbrecher am zurückliegenden Wochenende in Bocholt-Mussum entwendet. Die Täter waren auf ein Firmengelände an der Straße Wüppings Weide gelangt, indem sie einen Zaun durchschnitten. Das Fernsehgerät entwendeten sie aus einer unverschlossenen LKW-Wechselbrücke. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag, 20.00 Uhr, und Montag, 09.00 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

