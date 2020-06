Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Auto zerkratzt

Borken (ots)

Unbekannte richteten erheblichen Sachschaden an einem Fahrzeug in Borken an. Der oder die Täter zerkratzten einen schwarzen Van. Die Tat trug sich auf der Gildestraße in der Zeit von Dienstag (16.06.), 19.00 Uhr, bis Mittwoch, 07.00 Uhr zu. Hinweise erbittet die Kripo in Borken unter Tel. (02861) 9000.

