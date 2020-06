Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unfallverursacher flüchtig

Gronau (ots)

Eine Delle und Kratzer hinterließ ein Unbekannter an der Kaiserstiege in Gronau. Am Samstag habe sie ihren roten Van gegen 19.00 Uhr am Straßenrand abgestellt, gab die Geschädigte an. Am Sonntag gegen 11.30 Uhr habe sie die Beschädigungen an der linken vorderen Fahrzeugecke bemerkt. Der Schaden wird auf circa 1.500 Euro beziffert. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat unter Tel. (02562) 9260.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell