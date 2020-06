Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus/Vreden - Wo sinnlos Kräfte walten

Ahaus/Vreden (ots)

Eine Vielzahl von Leitpfosten störten wohl Randalierer in der Nacht zum Sonntag. Die Unbekannten zogen mehr als 60 der weiß-schwarzen Poller aus dem Erdreich und warfen sie auf angrenzende Felder und in Wälder. Entlang der Kreisstraße 22 (Ottensteiner Damm), zwischen einer Gaststätte und dem Ortseingang Ottenstein trieben die Täter ihr Unwesen, sowie an der Kreisstraße 19 ab dem Abzweig der Kreisstraße 63 in Richtung einer Wohnanlage. Bei dem letztgenannten Teilstück beließen es die Randalierer nicht bei der Entfernung der Posten, sondern traten auch Verkehrszeichen und Schilder um. Die Tat ereignete sich in der Zeit von 00.00 Uhr bis 09.50 Uhr. Der Schaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

