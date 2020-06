Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Unfallflucht auf der Schwester-Clematia-Straße

Velen (ots)

Am Freitag beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer in der Zeit zwischen 10.30 Uhr und 15.30 Uhr einen weißen Smart. Der geparkte Wagen stand auf der Schwester-Clematia-Straße. Es entstand ein Sachschaden in einer Höhe von etwa 2.500 Euro. Der Verursacher hatte sich entfernt, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein.

Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat in Borken (Telefon 02861 / 900-0) zu melden.

