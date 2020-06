Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Rennradfahrer stützt nach Zusammenstoß mit Auto

Borken (ots)

Leichte Verletzungen hat ein 52-Jähriger am Sonntag in Borken erlitten. Der Rennradfahrer war gegen 14.30 Uhr auf dem linksseitigen Geh-/Radweg der Weseler Straße aus Richtung Norddring kommend in Richtung Bocholter Straße unterwegs. An der Einmündung Weseler Straße/Bocholter Straße stieß der Borkener mit einem 48-jährigen Autofahrer aus Borken zusammen. Dieser wollte von der Bocholter Straße nach rechts auf die Weseler Straße abbiegen. An der Unfallstelle hat grundsätzlich der Verkehr auf der Weseler Straße Vorfahrt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt 2.500 Euro.

