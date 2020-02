Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kummerfeld - Festnahme nach PKW-Aufbrüchen

Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Samstag, den 8. Februar 2020, überprüften Polizeibeamte in Pinneberg eine verdächtige Person. Nachdem sie bei dem Mann Aufbruchswerkzeug fanden, stellten sie zudem einen aufgebrochenen PKW fest.

Gegen 1:10 Uhr bemerkte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Pinneberg eine verdächtige Person in der Bundesstraße in Kummerfeld. Die Beamten entschlossen sich zu einer Kontrolle und stellten bei dem Mann mehrere typische Aufbruchswerkzeuge fest. Kurz darauf konnten sie im Nahbereich auch einen geparkten BMW feststellen, der offenbar gewaltsam aufgebrochen wurde. Die Polizisten nahmen den Mann, einen 35-jährigen Pinneberger, mit zur Wache. Er wurde der Kriminalpolizei übergeben und erkennungsdienstlich behandelt. Angaben zu dem aufgebrochenen PKW machte er nicht. Er wurde nach der Personalienfeststellung entlassen.

Am nächsten Morgen erschien ein Pinneberger auf dem Polizeirevier und zeigte an, dass sein BMW in derselben Nacht in der Straße Bodderbarg aufgebrochen wurde. Ob ein Zusammenhang zwischen beiden Taten besteht, versuchen die Ermittler der Kripo Pinneberg nun zu klären. Hierzu bitten sie mögliche Zeugen, die in der Nacht vom 7. auf den 8. Februar 2020 verdächtige Beobachtungen im Bereich Bodderbarg (Pinneberg) oder Bundestraße (Kummerfeld) gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 04101-2020 zu melden.

