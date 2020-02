Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Mehrere Raubdelikte am Wochenende

Polizei ermittelt gegen Tatverdächtige und sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Abend des Samstag, den 8. Februar 2020, registrierte die Polizei in Elmshorn binnen fünf Minuten zwei versuchte Raubdelikte. In beiden Fällen ermitteln die Beamten gegen denselben Tatverdächtigen.

Gegen 20:45 Uhr wurde der Polizei ein Vorfall in der Morthorststraße gemeldet. Ein 16-Jähriger hatte berichtet, dass er von einer männlichen Person angesprochen, beleidigt und letztlich zur Herausgabe von Geld aufgefordert wurde. Nachdem er zudem körperliche Übergriffe durch den Täter befürchtete, setzte sich der 16-Jährige mit einem Faustschlag zur Wehr und ermöglichte sich somit die Flucht. Anschließend informierte er die Polizei.

Polizeibeamte nahmen einen Tatverdächtigen in unmittelbarer Nähe fest. Es handelt sich hierbei um einen ebenfalls 16-Jährigen aus Elmshorn. Gegen ihn besteht zudem der Verdacht, mit nur wenigen Minuten Abstand eine ähnlich gelagerte Tat am Hebbelplatz begangen zu haben.

Eine weitere Tat ereignete sich einige Stunden zuvor (01:25 Uhr) im Hainholzer Damm. Hier wurden einem 19-Jährigen das Smartphone samt Zubehör sowie Bargeld geraubt. Die Polizei leitete auch hier eine groß angelegte Fahndung ein und nahm ein tatverdächtiges Pärchen (17 und 15 Jahre alt) im Nahbereich vorläufig fest.

Die weiteren Ermittlungen führt nun die Kriminalpolizei Elmshorn. Zeugenhinweise zu den beschriebenen Taten nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04121-8030 entgegen.

