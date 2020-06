Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - In Schule eingebrochen

Schöppingen (ots)

Einen Laptop haben Einbrecher am Wochenende in Schöppingen aus einer Schule an der Bergstiege gestohlen. Mit einem Stein warfen sie eine Fensterscheibe zu einem Klassenraum im Erdgeschoss ein. Die Täter griffen durch das entstandene Loch in der Scheibe hindurch und nahmen das elektronische Gerät der Marke Lenovo an sich. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Freitag, 12.35 Uhr, bis Montag, 07.45 Uhr. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell