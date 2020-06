Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Abbiegevorgang misslingt

Gescher (ots)

Leichte Verletzungen hat sich ein 64-jähriger Motorrollerfahrer am Sonntag in Gescher zugezogen. Der Gescheraner war gegen 20.00 Uhr auf der Landesstraße 571 unterwegs. Nach seiner Schilderung ist er beim Abbiegen in einen Wirtschaftsweg der Bauerschaft Tungerloh-Capellen auf Split weggerutscht und sei gestürzt. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

