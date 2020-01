Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen nach Kollision gesucht

Delbrück (ots)

(mh) Nach einem Verkehrsunfall auf der Kaunitzer Straße in Delbrück am Dienstagmorgen sucht die Polizei nach Zeugen. Eine 31-Jährige war gegen 07.20 Uhr in Fahrtrichtung Delbrück unterwegs. In der langgezogenen Linkskurve zwischen den Abfahrten Laakestraße und Lipplinger Straße soll ihr auf ihrer Fahrspur ein dunkelfarbiger Opel entgegengekommen sein, der gerade mehrere andere Autos überholte. Die Frau leitete ein Ausweichmanöver ein, so dass nur die Außenspiegel der beiden Fahrzeuge kollidierten. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte der Opel seine Fahrt in Richtung Kaunitz fort. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallverlauf machen können, sich über die Telefonnummer 05251/3060 zu melden.

