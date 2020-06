Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Brand an der Tennishalle

Vreden (ots)

Ein Nebengebäude an der Tennishalle in Vreden ist am frühen Dienstagmorgen in Brand geraten. Gegen 03.00 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zur Ottensteiner Straße gerufen. Aus bislang unbekannten Gründen geriet eine als Lagerraum genutzte Garage in Brand. Ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude konnte die Feuerwehr verhindern. Der Sachschaden kann zurzeit nicht beziffert werden. Eine vorsätzliche Brandlegung wird nicht ausgeschlossen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

