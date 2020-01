Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Wohnungseinbruch - Tresore entwendet

Worms (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zum gestrigen Mittwoch Zugang zu einer Wohnung in der Melanchthonstraße. Sie hebelten das Küchenfenster auf und konnten so in die Räumlichkeiten eindringen. Nachdem sämtliche Zimmer durchsucht wurden, transportierten die Täter einen etwa 170cm hohen und einen weiteren kleinen Tresor durch das Küchenfenster aus der Wohnung. Darin befanden sich verschiedenste Wertgegenstände, Bargeld und Dokumente. Nach ersten Schätzungen liegt der Schaden in einem mittleren 5-stelligen Bereich. Hinweise zu möglichen Tätern nimmt die Polizei Worms unter der Rufnummer 06241-8520 entgegen.

