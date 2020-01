Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Biss in dem Arm - Polizeibeamter verletzt

Gimbsheim (ots)

Weil ein 58-jähriger Gimbsheimer in seiner Wohnung randalierte, verständigten die Angehörigen am gestrigen Mittwoch, gegen 21:30 Uhr, die Polizei. Als die Beamten vor Ort eintrafen, schoss der Mann mehrfach mit einer Schreckschusspistole in der Wohnung und vom Balkon und beleidigte die Einsatzkräfte. Da er sich zudem weigerte die Wohnungstür zu öffnen, musste diese durch die Feuerwehr geöffnet werden. Letztlich gelang es den Polizeibeamten den Mann zu überwältigen und festzunehmen. Er wurde im Anschluss in eine psychiatrische Klinik verbracht. Bei der Festnahme biss er einem 33-jährigen Polizisten derart schwer in den Unterarm, dass dieser im Wormser Klinikum medizinisch versorgt werden musste. Gegen den Randalierer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet.

