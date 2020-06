Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Automotor gerät bei Fahrt in Brand

Borken (ots)

In Brand geraten ist am Dienstag in Borken ein Pkw. Ein 25-Jähriger Stadtlohner hatte gegen 09.05 Uhr die Mozartstraße in Richtung Neumühlenallee befahren. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes entwickelte sich ein Feuer im Motorraum. Der Stadtlohner hielt den Wagen an und versuchte, den Brand mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen. Ein Zeuge unterstützte ihn. Den eintreffenden Kräften der Feuerwehr gelang es schließlich, den Brand vollständig abzulöschen. Der Fahrer blieb unverletzt, der entstandene Sachschaden liegt circa bei 2.500 Euro.

