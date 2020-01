Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Vandalismus an Bushaltestelle

Legden (ots)

Passanten überraschten einen Unbekannten, als dieser die Glasscheibe einer Bushaltestelle am Dorf Münsterland einschlug. Der Täter flüchtete. Hierbei soll es sich nach Zeugenangaben um einen circa 180 cm großen Mann mit heller Haut und dunkler Kleidung handeln. Der Vorfall ereignete sich am Dienstagabend gegen 22.50 Uhr. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

