Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unbekannte richten Schaden an Kirche an

Gronau (ots)

Ein handbemaltes Fenster an einem Kirchengebäude in Gronau haben unbekannte Täter eingeschlagen. Der Vorfall ereignete sich in der Zeit zwischen Montag, 20.15 Uhr, und Dienstag, 15.45 Uhr an einer Kirche an der Zollstraße. Der entstandene Sachschaden liegt bei circa 600 Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Nadine Hermeling

Telefon: 02861 900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell