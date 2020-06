Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - In Wohnräume eingedrungen

Heiden (ots)

Zu einem Einbruch ist es am Dienstag in einer Wohnanlage in Heiden gekommen. Die Täter hatten sich mit Gewalt Zugang zu den Räumen in einem Gebäude an der Parkstraße verschafft, indem sie sich am Türschloss zu schaffen machten. Die Unbekannten durchsuchten das Innere - ob sie auch etwas entwendet haben, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Tatzeit liegt zwischen 16.00 Uhr und 20.00 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

