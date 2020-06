Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Büro in Hardt

Mönchengladbach (ots)

Am Donnerstagmorgen (4. Juni) hat in der Zeit zwischen 7.00 und 7.15 Uhr ein Einbrecher das Erdgeschoss-Fenster zu einem Büroraum an der Vorster Straße in Hardt aufgehebelt. Er durchwühlte das Büro, machte aber nach aktuellem Ermittlungsstand keine Beute.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 02161-290 zu melden. (km)

