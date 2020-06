Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Diebstahl in Jugendzentrum

Mönchengladbach (ots)

Aus Räumlichkeiten eines Jugendzentrums in Gladbach an der Stepgesstraße sind am Dienstag, 26. Mai, zwischen 9.30 und 10.30 Uhr elektronische Geräte entwendet worden. Dieser Diebstahl wurde der Polizei Mönchengladbach am Mittwoch, 3. Juni, angezeigt.

Verdächtige Beobachtungen sollten der Polizei Mönchengladbach unter der Rufnummer 02161-290 gemeldet werden. (ds)

