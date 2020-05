Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit leichtverletztem Fahrradfahrer

Rheinbreitbach (ots)

Am Samstagnachmittag kam es am Kreisverkehr, Rolandseckerweg / Maarweg, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 53-jährigen Fahrradfahrers und einer 55-jährigen PKW-Fahrerin. Nach bisherigem Erkenntnisstand beabsichtigte der Fahrradfahrer die Fahrbahn des bevorrechtigten PKW auf einem Fahrradweg zu queren und fuhr bei geringer Geschwindigkeit beider Fahrzeuge seitlich in den PKW rein. Hierbei stürzte der Fahrradfahrer und zog sich leichte Verletzungen im Gesicht zu. Am Fahrrad und dem PKW entstand Sachschaden.

