Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betzdorf - Versuchter Pkw-Aufbruch

Betzdorf (ots)

Im Zeitraum vom 15.05.2020, 22:00 Uhr bis 16.05.2020, 14:50 Uhr versuchten unbekannte Täter in Betzdorf in der Brunnenstraße in den Innenraum eines Pkw, Mercedes A-Klasse, einzubrechen. Entsprechende Beschädigungen wurden an dem Fahrzeug festgestellt. Diesbezüglich bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Wer im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen in der Brunnenstraße gemacht hat, möge sich bitte bei der Polizei Betzdorf unter der Telefonnummer 02741 926-0 melden.

