Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl eines Mountainbikes

Rheinbreitbach (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in der Grabenstraße in Rheinbreitbach ein hochwertiges Mountainbike der Marke TREK aus einem unverschlossenen PKW gestohlen. Der Eigentümer bemerkte den Diebstahl erst am Samstagmorgen. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Linz unter 02644/943-0 oder pilinz@polizei.rlp.de, zu melden.

