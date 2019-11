Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Wohnwagen eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Büsnau (ots)

Unbekannte sind in der Nacht auf Samstag (16.11.2019) in zwei an der Heisenbergstraße abgestellte Wohnwagen eingebrochen. Die Täter brachen zwischen 15.30 Uhr und 12.00 Uhr bei einem der Wagen die Dachluke auf und stiegen ein. Beim anderen brachen sie ein Fenster auf, griffen hindurch und öffneten die Tür von innen. Nach derzeitigem Stand stahlen die Täter nichts. Der entstandene Sachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf rund 1.000 Euro belaufen. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 4 Balinger Straße unter der Rufnummer +4971189903400 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell