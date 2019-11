Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gegen Ampelmast geprallt - drei Leichtverletzte

Stuttgart-Ost (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmorgen (17.11.2019) wurden drei Personen leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von zirka 15.000 Euro. Eine 21-Jährige fuhr gegen 05.35 Uhr mit ihrem Peugeot auf der Neckarstraße in Richtung Stockach. Kurz nach der Haltstelle, wendete sie trotz Verbot, fuhr zurück und wollte nach rechts in die Heilmannstraße abbiegen. Vermutlich auf Grund überhöhter Geschwindigkeit und Alkoholeinwirkung kam sie auf der regennassen Fahrbahn ins Rutschen und prallte gegen den auf der Mitte der Fußgängerinsel befindlichen Ampelmast. Die Unfallverursacherin und zwei Mitfahrer im Alter von 17 und 22 Jahren wurden leicht verletzt. Bei der 21-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein einbehalten.

