Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Von der Fahrbahn abgekommen - zwei Leichtverletzte

Stuttgart-Mitte (ots)

Zwei Leichtverletzte und ein Schaden von zirka 15.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagmorgen (17.11.2019) in der Hauptstätter Straße ereignet hatte. Ein 18-Jähriger fuhr mit seinem VW Golf gegen 02.40 Uhr auf der Hauptstätter Straße in Richtung Wilhelmsplatz. Vermutlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit und Alkoholisierung verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen den Randstein. In dem mit fünf Personen besetzten Golf, wurde zwei Mitfahrer im Alter von 19 und 26 Jahren leicht verletzt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Führerschein des Fahrers wurde einbehalten

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell