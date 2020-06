Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Geldkassette aus Geschäft verschwunden

Mönchengladbach (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Samstag (30. Mai) gegen 11.45 Uhr aus dem Aufenthaltsraum eines Geschäfts an der Beecker Straße in Rheindahlen eine Kassette mit Bargeld gestohlen.

Eine Angestellte des Geschäfts hatte die Geldkassette aus dem Tresor genommen. Als sie von einer Kundin gerufen wurde, stellte sie die Geldkassette im Aufenthaltsraum ab. Die Angestellte ging in den Verkaufsraum und zog die Tür des Aufenthaltsraums hinter sich zu. Vermutlich schloss die Tür nicht. Denn als später eine Kollegin in den Aufenthaltsraum kam, fehlte die Geldkassette.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 02161-290 zu melden. (km)

