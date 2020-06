Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Diverse Kelleraufbrüche an der Gracht

Mönchengladbach (ots)

In den frühen Morgenstunden des Dienstags (2. Juni) haben unbekannte Täter die Kellerverschläge mehrerer Reihenmehrfamilienhäuser an der Gracht in Rheydt aufgebrochen. Die Tatzeit lässt sich auf Mitternacht bis 7.50 Uhr eingrenzen. Die Einbrecher erbeuteten unter anderem ein Fahrrad.

Die Polizei sucht Zeugen und bittet diese, unter 02161-290 anzurufen. (km)

