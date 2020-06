Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Diebstahl auf Baustelle

Mönchengladbach (ots)

Am Pfingstwochenende haben sich unbekannte Täter Zutritt zu einer Baustelle an der Waldnieler Straße in Waldhausen verschafft. Sie brachen das Vorhängeschloss eines Baucontainers auf und stahlen diverses Werkzeug. Die Einbrecher zerstörten außerdem die Seitenscheibe eines Radladers.

Die Polizei bittet Zeugen, die zwischen Samstag (30. Mai) um 13 Uhr und Dienstag (2. Juni) um 7 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter 02161-290 zu melden. (km)

