Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Eine Wagenladung voll Energie gestohlen.

Mönchengladbach (ots)

Anstatt sich Zugang zu einem mit Energydrinks beladenen Sattelzuganhänger zu verschaffen, stahlen Diebe diesen direkt komplett. Der durch den Diebstahl der energiegeladenen Ware entstandene Schaden beläuft sich auf eine mittlere fünfstellige Summe.

Es war am Sonntag um 13.15 Uhr, als der Fahrer den mit Energy Drinks beladenen Anhänger mitsamt Sattelzugmaschine am Dohrweg in Uedding abstellte. Als er am Dienstag dorthin zurückkehrte, dürfte er zunächst sehr erstaunt gewesen sein: Einzig die Sattelzugmaschine stand noch dort. Ebenso verschwunden wie deren Kennzeichen war der beladene Anhänger. Offensichtlich hatten Diebe sich dazu entschlossen, diesen komplett zu stehlen.

Bei dem Anhänger handelte es sich um einen Isolierwagen ohne Kühlung mit Mönchengladbacher Kennzeichen. Die gestohlenen Kennzeichen der Sattelzugmaschine weisen dieselbe Städtekennung auf. Der finanzielle Schaden dieser Tat beläuft sich geschätzt auf über 60.000 Euro.

Die Polizei fragt: Wer hat ein dafür geeignetes Fahrzeug in diesem Bereich gesehen? Wem sind verdächtige Personen dort aufgefallen? Hinweise bitte an die Rufnummer 02161-290. (cw)

