Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: PRESSENACHMELDUNG der Polizeiautobahnstation Montabaur Vollbrand eines Reisebusses

Koblenz (ots)

Am 19.11.2019 um 12:30 Uhr befand sich eine Streife der Polizeiautobahnstation Montabaur auf der Bundesautobahn 3 in Fahrtrichtung Frankfurt. Einige hundert Meter vor dem Streifenwagen, bei Kilometer 74, Gemeinde Oberhaid, wurde eine Rauchentwicklung aus einem Reisebus, welcher sich bereits auf dem Standstreifen befand, festgestellt. Kurze Zeit später geriet das Heck des Fahrzeuges in Brand, wobei das Feuer in der Folge auf den gesamten Reisbus übergriff. Durch den nun entstandenen Vollbrand wurde auch die unmittelbar angrenzende Lärmschutzwand der ICE-Strecke in Mitleidenschaft gezogen, wodurch es zu erheblichen Einschränkungen im Bahnverkehr kam. Der Fahrzeugführer des Reisebusses konnte sich unverletzt aus dem Bus retten. Dieser befand sich auf einer Leerfahrt. Schätzungsweise dürfte ein Schaden von umgerechnet ca.500000 Euro entstanden sein. Aufgrund der Lösch- und Bergungsarbeiten musste die BAB 3 in Rtg. Frankfurt/Main für ca. 2 Stunden voll gesperrt werden. Es entstand zeitweise ein Rückstau von ca. 20 KM. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. In Fahrtrichtung Köln musste die Fahrbahn aufgrund der Löscharbeiten und der starken Rauchentwicklung für ca. 45 Minuten voll gesperrt werden. Im Einsatz befand sich die Feuerwehren Ransbach-Baumbach, Deesen und Selters mit 70 ehrenamtlichen Kräften. Die Autobahnmeisterei Ammerich mit 5 Mitarbeitern, das DRK mit RTW sowie die hiesige Dienststelle mit insgesamt 8 Beamten.

Derzeit läuft der Verkehr in Fahrtrichtung Frankfurt am Main auf zwei Fahrstreifen, da der rechte Fahrstreifen aufgrund der Bergung gesperrt werden muss.

Rückfragen bitte an:



Polizeiautobahnstation Montabaur



Telefon: 0260293270





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell