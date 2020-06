Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Nachtrag zur Meldung "Verdächtige Substanz: Erste Entwarnung ..." (vom 02.06.2020) - Bestätigung

Mönchengladbach (ots)

Die nach dem Feuerwehr-Einsatz am Dienstag, 2. Juni, in der Polizeiwache in Rheydt an der Vierhausstraße bereits gegebene erste Entwarnung hat am Mittwoch, 3. Juni, ihre Bestätigung gefunden.

Wie das Polizeipräsidium Mönchengladbach nach einer von Spezialeinheiten der Feuerwehr unterstützten Untersuchung im Labor des Landeskriminalamtes in Düsseldorf erfuhr, handelt es sich bei dem weißen Pulver, das in einem Umschlag in einem Bürogebäude in Rheydt eingetroffen war, um eine ungefährliche Substanz. Eine Verseuchung der Proben mit einem Milzbranderreger konnte ausgeschlossen werden.

Nach dem ersten Untersuchungsergebnis der Feuerwehr Mönchengladbach vom Dienstag war davon ausgegangen worden, dass es sich um Maisstärke handelt. Sicherheitshalber war aber eine weitergehende Laboruntersuchung in die Wege geleitet worden.

Die Ermittlungen der Polizei Mönchengladbach nach dem Absender des Umschlags gehen weiter. Hinweise in diesem Fall werden erbeten unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

