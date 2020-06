Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zwei VW Golf gestohlen

Mönchengladbach (ots)

Zwei Diebstähle von VW-Golf-Fahrzeugen sind am Mittwoch, 3. Juni, der Polizei Mönchengladbach angezeigt worden.

Im Zeitraum zwischen Dienstag, 2. Juni, 23 Uhr, und Mittwoch, 3. Juni, 10 Uhr, wurde in Bettrath-Hoven an der Graf-Haeseler-Straße ein weißer Golf mit MG-Kennzeichen entwendet.

Am Mittwoch, 3. Juni, zwischen 16.30 und 20.30 Uhr verschwand in Hockstein an der Dahlener Straße auf einem Parkplatz am Stadtwald ein grauer Golf mit GV-Kennzeichen.

Zeugenhinweise sollten unter der Rufnummer 02161-290 an die Polizei Mönchengladbach gerichtet werden. (ds)

