Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat den blauen Opel Vectra gesehen?

Kaiserslautern (ots)

Bei den Ermittlungen zu einer Unfallflucht im Stadtteil KL-Erlenbach am Montagabend (wir berichteten: https://s.rlp.de/PEJ3n) sind in zwischen weitere Einzelheiten bekannt geworden. Demnach soll es sich bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers um einen älteren blauen Opel Vectra gehandelt haben. An dem Wagen sollen KL-Kennzeichen montiert gewesen sein, allerdings fehlten die Zulassungsstempel.

In dem Wagen saßen Zeugenangaben zufolge zwei junge Männer. Der Fahrer trug eine Brille und eine Jacke mit Tarnmuster.

Bei dem Unfall streifte der Opel Vectra am Montag gegen 20.30 Uhr in der Straße "Am Buchenwald" ein geparktes Fahrzeug und hinterließ Sachschaden, fuhr aber einfach weiter. Zeugen, die den blauen Pkw mit den nicht zugelassenen Schildern ebenfalls gesehen haben, oder wissen, wem er gehört, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 / 369 - 2150 bei der Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße zu melden. |cri

