Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ein Jahr Fahrradstreife

Kaiserslautern (ots)

Sie sind wieder unterwegs, die Beamten der Fahrradstreife des sogenannten Altstadtreviers in der Gaustraße. Vor mehr als einem Jahr ging die Streife an den Start. Für Kaiserslautern ein bis dahin ungewohntes Bild: Radelnde Polizeibeamte im blauschwarzen Fahrradtrikot. Sie überwachen beispielsweise das Fahrverbot in der Fußgängerzone, führen Personenkontrollen durch oder nehmen Diebe fest. Aktuell unterstützen die Beamten auch die Ordnungsbehörde, wenn es um die Überwachung der Einhaltung der Corona-Regeln geht. Am Mittwochabend standen acht Jugendliche auf dem Dach des Altstadtparkhauses beisammen. Weil sie zueinander nicht den vorgeschriebenen Mindestabstand von 1,50 Meter einhielten - die Jugendlichen leben in unterschiedlichen Hausständen - erwartet die Betroffenen ein Bußgeld. Die Beamten der Fahrradstreife erteilten ihnen einen Platzverweis. Die Polizisten werden auch weiterhin ein Auge auf die Einhaltung der Corona-Regeln haben. #MaskeAuf #AbstandHalten |erf

