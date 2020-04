Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einmal zugreifen - zwei Anzeigen

Kaiserslautern (ots)

Gleich zwei Anzeigen hat sich ein junger Mann am Mittwoch in Kaiserslautern eingehandelt. Zunächst wurde der 24-jährige am Nachmittag in einem Einkaufsmarkt in der Merkurstraße beim Stehlen erwischt. Der Hausdetektiv beobachtete, wie der Mann in der Schreibwarenabteilung ein Buch in seine Tasche steckte und anschließend den Kassenbereich passierte, ohne es zu bezahlen.

Bei der Durchsuchung seiner Tasche konnte dann auch noch in keines Päckchen mit weißer Paste entdeckt werden. Bei der Substanz dürfte es sich um Amphetamin handeln. Das Rauschgift wurde sichergestellt.

Gegen den 24-Jährigen wird nun sowohl wegen Ladendiebstahls als auch wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. |cri

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell